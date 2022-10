“Les rencontres du Papotin” avec Julien Doré, samedi 19 novembre 2022 sur France 2

Samedi 19 novembre 2022 à 20:30, France 2 proposera le troisième numéro du programme “Les rencontres du Papotin” avec une interview sans filtre du chanteur Julien Doré.

Auteur-compositeur-interprète, mais également comédien et producteur, Julien Doré fait partie de ces artistes français touche-à-tout qui ont su conquérir le public. Il est l’invité de ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin.

L’occasion pour lui de revenir, sans filtre et sans détour, sur son rapport complexe et parfois douloureux avec l’école, mais aussi de partager des moments musicaux drôles et émouvants avec ces journalistes atypiques.

Le Papotin est un journal créé en 1990 par Driss El Kesri, éducateur à l'hôpital de jour d'Antony. Il compte aujourd’hui 53 journalistes atteints de troubles du spectre autistique. Tous les mercredis matin, les journalistes atypiques se retrouvent pour une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef de la publication et psychologue. Ils discutent des articles et interviews de personnalités qui composeront la prochaine édition du journal.

“Les rencontres du Papotin”, c'est un nouveau rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20:30.