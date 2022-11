“Échappées Belles” : « Le charme des jardins anglais », samedi 5 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Samedi 5 novembre 2022 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine “Échappées Belles” dont le thème sera « Le charme des jardins anglais ».

Depuis le XVIIIème siècle, la vie dans les jardins fait partie intégrante de la culture en Angleterre. Le jardin à l’anglaise naît au départ en réaction au “jardin à la française”, dont les Britanniques refusent le tracé géométrique et les perspectives grandiloquentes. Lui, puise son inspiration dans le romantisme. Mais sous des airs de flegmatisme négligent se cache un perfectionniste méticuleux.

Cet art du jardinage est pratiqué par plus de la moitié de la population de l’Angleterre, mobilisant ainsi toutes les générations et plus de 80% des Anglais disposeraient d’un jardin privé. Véritable passion nationale, il n’est jamais passé de mode. Du petit refuge secret au potager en passant par des roseraies féériques bordant des palaces, le National Trust, une association caritative privée, financée par les donations, abonnements et souscription des membres et visiteurs, prend soin de plus de 200 jardins en Angleterre.

Plus que jamais, le jardin fait la fierté des Britanniques et les réseaux sociaux permettent de mettre en avant leurs compétences. Chaque espace extérieur visible est aménagé et végétalisé pour le plaisir des yeux des passants mais aussi pour augmenter la valeur de la propriété. Ainsi, 45 % des jardiniers amateurs britanniques utilisent des plantes ou arbres pour habiller leurs portes de devant ou améliorer l’entrée de leur maison. Que ce soit en ville ou à la campagne, dans les intérieurs comme en extérieur, le jardinage “bien-être”, qui allie le beau à l’utile, est une tendance forte !

Quel est donc ce lien entre les Anglais et leurs jardins ?

Sophie Jovillard commence en beauté avec les jardins botaniques de Kew, dans l'ouest londonien.

Les reportages diffusés :

Le jardin à l'anglaise.

Une journée à Hyde Park.

Les Anglais et la passion du jardin.

Le jardinage pour créer du lien.

Les cultures du Kent.

L'île Wight et son microclimat.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Week-end à Nantes ».

Sophie Jovillard va s'attarder dans ce fier port de fond d'estuaire. la sixième plus grande villle de France qui s'étend sur les rives de la Loire, est une vraie boîte à idées, toujours en quête de nouvelles manières de conjuguer le "vivre ensemble"...