“Au bout de l'enquête” : l'affaire Chantal Chillou de Saint-Albert, samedi 5 novembre 2022 sur France 2

Samedi 5 novembre 2022 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” consacré à l'affaire Chantal Chillou de Saint-Albert.

La première enquête

Le 2 août 2001, le corps de Chantal Chillou de Saint Albert, 55 ans, est retrouvé au bord de l’Isère à Chatuzange-le-Goubet. Elle a été frappée à la tête et étranglée. Partiellement dénudée, elle porte un tee-shirt.

Les gendarmes de la section de recherche vont mettre un mois à l’identifier car ses papiers ne sont plus sur elle. Finalement, une petite annonce qu’elle avait dans une poche va permettre de l’identifier. Cette femme, qui habitait Allauch près de Marseille, était en route pour les Alpes où elle postulait pour un petit emploi dans une station de ski. Arrivée en gare TGV de Valence, elle a manqué sa correspondance et s’est rendue en centre-ville. Ensuite aucune piste. Les gendarmes vont interroger tous les ouvriers du chantier TGV, vérifier les voitures qui ont été filmées par la vidéo-surveillance et même relever l’ADN de tous les chasseurs de la région, en vain.

En 2010, le dossier est classé en l’absence de coupable.

La relance des investigations

Le fils, le frère et le neveu de Chantal Chillou refusent de baisser les bras et s’activent pour que l’enquête redémarre. En 2019, ce qui deviendra la division Cold Case de la gendarmerie s’en empare et repasse au crible les pièces à conviction dont le tee-shirt de Chantal et un mégot. Cette fois-ci, grâce à de nouvelles techniques, ils arrivent à extraire un ADN de qualité. Ils le comparent à ceux du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Il correspond à celui d’un certain Raymond T., 55 ans.

La résolution de l’affaire

Il vit à Montargis où il mène une vie rangée avec une compagne et une fille de 8 ans. Il est arrêté en juin 2020. À l’époque des faits, cet homme avait 36 ans et vivait de petits boulots à Valence. Il aurait abordé Chantal dans un bar avant de l’emmener dans sa voiture... Devant les enquêteurs, il avoue le meurtre à moitié et fait un lapsus en parlant d’une certaine Nadine. Ce qui fait craindre aux gendarmes qu’il y ait d’autres victimes...

Une enquête de Lauriane Dervault.