“C l'hebdo” samedi 5 novembre 2022 : sommaire et invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 5 novembre 2022 à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs.

C l'hebdo

COP 27 : le sommet de l'urgence.



Urgence climatique : plus de 100 chefs d’Etat et de gouvernement vont s'y réunir, mais que peut-on vraiment attendre de la CO P27 ?

Invité : François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, auteur du livre « L'écologie n'est pas un consensus » chez Fayard.



États-Unis : les élections de tous les dangers.



Un pays coupé en deux a rendez-vous avec lui-même : aux Etats-Unis, les Américains votent pour les élections de mi-mandat. Et dans cette campagne électorale qui se termine, tous les coups semblent permis.

Invité : Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire.



Riposte féministe.



Invités : Marie Perennes et Simon Depardon pour le documentaire « Risposte féministe » en salles le 9 novembre 2022. C'est un film qui a fait sensation au dernier Festival de Cannes.



C l'hebdo, la suite

Seront reçus dans cette seconde partie de l'émission :

François Sureau, écrivain et avocat, membre de l'Académie française, auteur de « Un an dans la forêt » chez Gallimard.

Lang Lang, pianiste chinois revisite les airs les plus iconiques des films Disney. Démonstration ce soir, sur la scène de C l'hebdo.