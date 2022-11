“Sept à Huit” dimanche 6 novembre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 6 novembre 2022 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 6 novembre 2022 :

La revanche des enfants DYS.

Les bonimenteurs de Marseille.



Ils écument les foires et les marchés : les secrets bonimenteurs rois de la tchatche et de la vente éclair.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 6 novembre 2022 :

Le tribunal des violences familiales.



Document exceptionnel au cœur d'un tribunal spécialisé dans les violences intra-familiales. Face aux magistrats, des victimes parfois encore sous emprise.

Chine : le plus grand restaurant du monde



800 employés, 5000 couverts par service. En chine, le plus grand restaurant du monde dirigé par une femme d'une main de fer.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Fiona Lauriol, voyage avec ma grand-mère centenaire.



Avec sa grand-mère, âgée de 101 ans, elle a parcouru 15.000 kilomètres en camping-car.