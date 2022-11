“C dans l'air” lundi 14 novembre 2022 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Lundi 14 novembre 2022 à 17:30, Caroline Roux présentera sur France 5 un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de “C dans l'air”

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 14 novembre 2022, Caroline Roux recevra : Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'éducation nationale et auteur de « Philosophie et Christianisme » aux éditions FIRST.

17:45 “C dans l'air”

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Le thème de l'émission de ce lundi 14 novembre 2022 : Kherson, G20 : Moscou ne répond plus.

Les invités :

Alain Bauer, professeur de criminologie - CNAM, auteur de « La guerre qui revient ».

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale - « France 24 ».

Annie Daubenton, journaliste-essayiste, auteure de « Ukraine, les métamorphoses de l’indépendance ».

Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS, auteur de « Géopolitique de la Russie ».