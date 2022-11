“50' Inside” samedi 19 novembre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 19 novembre 2022 à partir de 18:05, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans “50' Inside”. Au sommaire cette semaine :

“50' Inside” L'actu

En intimité > Gad Elmaleh

Dans son nouveau film « Reste un peu », actuellement au cinéma, le comédien et réalisateur se livre comme jamais et fait jouer sa sœur mais aussi ses parents, David et Régine Elmaleh. L’occasion de les rencontrer chez eux, dans la vraie vie, et de découvrir un autre Gad Elmaleh, tout en sensibilité.

Le Portrait > Rencontre avec Gilbert Montagné.

Ses 50 ans de carrière lui ont permis de cultiver une résilience et une joie de vivre inébranlables… Un optimisme mis à l'honneur dans un conte pour enfants qu'il a récemment publié.

La story > « Libertine » de Mylène Farmer.



Comment oublier ce clip de 10 minutes, sorti en 1986 ! Pour la première fois Mylène Farmer s’y dévoilait en rousse incendiaire, dans une mise en scène sulfureuse. 36 ans plus tard, alors que la chanteuse s’apprête à sortir son nouvel album, retour sur les secrets de Libertine…

“50' Inside” Le Mag

Chanteur : le rêve de leur vie.