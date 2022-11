“Appels d'urgence” « Commandos parachutistes : l’impitoyable sélection », lundi 21 novembre 2022 sur TFX

Lundi 21 novembre 2022 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir sur TFX un numéro inédit du magazine “Appels d'urgence” : « Commandos parachutistes : l’impitoyable sélection ».

Vous les avez sûrement déjà repérés avec leurs bérets rouges, ce sont des troupes mythiques : les parachutistes, en pointe dans toutes les opérations militaires sensibles.

Et parmi eux, une petite unité d’élite que tous les soldats rêvent d’intégrer : les groupes commandos. 200 parachutistes, triés sur le volet et largués derrière les lignes ennemies pour y effectuer des missions de sabotage ou de renseignement.

“Appels d'urgence” a pu suivre les tests de sélection des commandos, parmi les plus difficiles de l’armée française, et qui réunissent dépassement de soi, moral à toute épreuve, mais aussi ruse et débrouillardise.

Des épreuves à la Koh-Lanta qui s’enchaînent sur 15 jours dans un rythme d’enfer, avec des examinateurs impitoyables et des situations hyper réalistes qui en font craquer plus d’un.