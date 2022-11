“Des racines et des ailes” : « Un balcon sur l'Auvergne », mercredi 23 novembre 2022 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 23 novembre 2022, France 3 vous proposera de voir ou de revoir dès 21:10 le numéro du magazine “Des racines & des ailes” qui nous emmène en Auvergne.

Avec le géographe Yves Michelin, nous allons survoler les plus emblématiques des 80 volcans de la chaîne des Puys, classée en 2018 au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous allons découvrir le puy de Côme, le seul volcan de la chaîne surmonté d’un double cratère. Depuis 2002, son sommet est inaccessible, et interdit au public, en raison de la vulnérabilité du site. Pourtant, Yves Michelin souhaite retrouver le chemin d’accès, l’aménager et le rouvrir aux randonneurs.

Avec le paysagiste Alain Freytet, il effectue une ascension spectaculaire, dans la lumière du soir.

Murol, Montpeyroux, Tournoël : autant de châteaux fortifiés qui marquent de leur empreinte majestueuse ce territoire escarpé, au nord de l’Auvergne. Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, se rend sur un chantier exceptionnel : la restauration de la chambre de Philippe le Bel, dans le château de Ravel, qui domine la plaine de la Limagne.



Au pied du Puy de Sancy, Nathalie Duquesne et Eric Bastide ont relancé l’une des plus belles auberges de France. Cet ancien relais de poste est bâti au bord du lac du Guéry, le plus haut lac d’Auvergne, à 1250 m d’altitude. Le couple souhaite désormais créer des parcours de découverte dans la région, en deux roues. Leur coup de cœur : le plateau du Cézallier, un territoire sauvage où se niche un étonnant monastère orthodoxe.

Thibault et Juliette Ricci se sont lancé un défi : ils reprennent la boulangerie de Dienne, dernier grand village sur la route qui mène au Puy de Sancy. Ils ont quitté la Meuse, et abandonné leurs métiers d’architecte et d’institutrice, pour rouvrir cette boutique qui avait fermé en 2017. Nous les accompagnons jusqu’à l’inauguration, très attendue par les villageois. Leur prochain projet : produire leur propre farine bio dans un moulin récemment restauré.

Un film de Constance de Guernon.