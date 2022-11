“Noël, la fête préférée des Français” « Illuminations : elles vous en mettent plein la vue ! » mercredi 23 novembre 2022 sur Gulli

À l'approche des fêtes de fin d'année, Camille Cerf vous propose de découvrir, mercredi 23 novembre 2022 à 21:05, le troisième numéro de “Noël, la fête préférée des Français” qui aura pour thème « Illuminations : elles vous en mettent plein la vue ! ».

Ah Noël… ses grands et délicieux repas, ses illuminations, ses beaux sapins, ses guirlandes colorées et surtout tous ses cadeaux… à travers une nouvelle série de magazine inédite, Camille Cerf s’intéresse à ce business célébré à travers le monde entier. Une fête féerique qui réunit, et surtout qui passionne les Français !

Cette semaine, Camille Cerf vous propose une soirée consacrée aux illuminations, l’un des incontournables de cette période festive.

Pour ce troisième numéro, Camille Cerf vous emmène dans l'Orne, loin de l'agitation des grandes villes. Là-bas, plus de 70 villages participent au concours des plus belles illuminations de Noël. Chaque année, depuis plus de 20 ans, les habitants retrouvent leur âme d'enfant et redoublent d'efforts pour décrocher le titre tant convoité. Des touristes de venus de toute la France n'hésitent pas à faire des kilomètres pour faire la tournée des villages de la région et assister à ce spectacle féérique.

Puis, direction les grandes villes : de Paris à New York en passant par Venise, nous avons suivi le travail de professionnels de l'illumination qui se plient en quatre pour faire briller les plus belles avenues du monde.