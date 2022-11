“Complément d'enquête” : « Crack, quand la drogue dure » jeudi 24 novembre 2022 sur France 2

Jeudi 24 novembre 2022 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” dont le thème sera « Crack, quand la drogue dure ».

Le 5 octobre dernier, au petit matin, des centaines de policiers sont déployés square Forceval, dans le 19ème arrondissement de Paris pour démanteler le camp de consommateurs de crack installé là depuis un an. Leur mission a été directement ordonnée par le ministre de l’Intérieur : Gérald Darmanin l’assure, l’évacuation est « définitive ». Depuis plusieurs semaines, il multiplie les opérations de communication sur le sujet, promettant l’éradication du trafic en un an.

Le crack à Paris serait donc bientôt de l’histoire ancienne ?

Ni les riverains, ni les associations ne semblent y croire. Et pour cause, de déplacements de camps en faits divers tragiques, cela fait bientôt 30 ans que le trafic empoisonne la vie de la capitale et de ses habitants.

Qui sont les dealers ? D’où viennent-ils ? Et pourquoi les autorités semblent-elles incapables d’endiguer ce trafic ?

En France et au Sénégal, Complément d’enquête a recueilli des témoignages rares et édifiants, au plus près des trafiquants et des consommateurs.

Les équipes de “Complément d'enquête” ont remonté toute la filière jusqu’à Louga, une ville sénégalaise d’où la majorité des dealers sont originaires. Là-bas, les candidats au départ sont nombreux pour fuir le chômage et la pauvreté : certains viennent en France vendre des porte-clés au pied de la tour Eiffel, d’autres du crack dans le nord de Paris.

A Paris, “Complément d'enquête” a suivi le combat des riverains pour tenter d’alerter les autorités publiques sur leur quotidien, les incivilités et la violence. Depuis des années, préfecture de police, mairie de Paris, ministères de l’Intérieur et de la Santé se renvoient la balle. Qui est responsable ?

“Complément d'enquête” sur un insoluble trafic.

Une enquête d’Eloïse Layan, Nicolas Bertrand et Kilian Le Bouquin avec Caravelle productions.