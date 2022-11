“Le livre favori des Français” : soirée événement sur France 2 jeudi 15 décembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022 à 21:10 sur France 2, l'amour et la passion du livre seront au coeur d'une soirée événement présentée par Camille Diao et Michel Field.

Adapté du format anglais The Big Read diffusé sur BBC Two, “Le livre favori des Français” a, durant des mois, permis aux Français de plébisciter les livres qui ont marqué leur vie !

Au cours de deux grandes phases de consultation et de sondage, les Français ont été nombreux à voter pour leur livre favori, et ce sans liste préétablie. Cette opération a pu mettre à l’honneur toutes les littératures, et donner la parole à tous les lecteurs, toutes générations confondues ! Mangas, grands classiques, théâtre, polars… Tous les goûts sont permis et se retrouvent dans le classement final !

Les 25 livres favoris des Français seront dévoilés sur France 2 lors ce cette soirée événement animée par Camille Diao et Michel Field, entourés d’invités prestigieux, tous amoureux des mots et des livres, comme Juliette Binoche, Gérard Lanvin, Camille Lellouche, Ibrahim Maalouf, Vincent Delerm, Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, et bien d’autres…

Jeudi 15 décembre 2022, vous allez décoivrir quel est le livre favori des Français.