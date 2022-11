“Complément d'enquête” « Police : quand les syndicats font la loi » jeudi 1er décembre 2022 sur France 2

Jeudi 1er décembre 2022 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” dont le thème sera « Police : quand les syndicats font la loi ».

C’est une affaire qui n’a pas fait grand bruit mais qui dit sans doute beaucoup.

Fin 2019 dans un commissariat de Pau, deux policiers se déchainent contre un adolescent de 16 ans, qui finit le tympan percé. Coups de poing, coup de pied au visage, ce déluge de coups a été filmé et la justice a été saisie. Condamnés à 15 mois de prison avec sursis pour violences volontaires, les deux policiers sont radiés de la police. Compliqué de porter l’uniforme quand on a un casier judiciaire qui n’est plus vierge… Mais à Pau, les syndicats dont Alliance vont tordre le bras du ministère et obtenir la réintégration de leurs collègues. Aujourd’hui, ces deux policiers sont de nouveau sur le terrain.

Comment les syndicats ont-ils réussi leur coup ? Quelles sont leurs méthodes et leur poids dans la maison Police ? Dans cette profession très exposée où le droit de grève est interdit, 70% des 150 000 policiers français sont syndiqués. Un record dans la fonction publique. Et autant dire que ça leur donne de la force : les syndicats auraient la main sur les carrières, les promotions, les mutations. Leurs patrons parleraient même d’égal à égal avec leur ministre !

En plein débat sur les refus d’obtempérer, leurs élus donnent de la voix sur les plateaux TV. Car ce 1er décembre ils jouent gros. C’est la date des élections professionnelles dans la police.

Alliance et Unité SGP Police, les deux principales organisations, nous ont ouvert leurs portes. Entre coups médiatiques, lobbying politique et passe-droits : “Complément d’Enquête” vous raconte la face cachée de ceux qui font (en partie) la loi place Beauvau.

Une enquête de Julien Daguerre, Hugo Puffeney, Vincent Piffeteau et Vincent Buchy.