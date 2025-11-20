"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

Découvrez l'histoire d'un terrible incendie survenu à Renève, en Bourgogne.
Lorsque les secours parviennent à maîtriser les flammes, ils font une macabre découverte : le corps carbonisé de Philippe Robert, propriétaire des lieux. Sa famille est persuadée qu'il s'agit d'un simple accident domestique.
Pourtant, dès les premières constatations, les gendarmes émettent des doutes. Que s'est-il réellement passé ?
Une enquête captivante où se mêlent emprise, amour secret et chantage à la sextape, racontée par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
Mathieu Robert, fils de Philippe Robert.
Sylvain Lacroix, ami de Philippe Robert.
Katia Caccamo, amie de Philippe Robert.
Vannick Berton, journaliste pour Le Bien Public.
Xavier Bénéroso, journaliste police-justice.
Anne Geslain, avocate parties civiles.
Aline Da Rocha, avocate parties civiles.
Samuel Estève, avocat de Benjamin Cochet.