"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 20 novembre 2025
"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

Samedi 22 novembre 2025 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui revient sur l'affaire Philippe Robert : « Sextape et chantage : les secrets mortels du patron du bowling ».

Découvrez l'histoire d'un terrible incendie survenu à Renève, en Bourgogne.

Lorsque les secours parviennent à maîtriser les flammes, ils font une macabre découverte : le corps carbonisé de Philippe Robert, propriétaire des lieux. Sa famille est persuadée qu'il s'agit d'un simple accident domestique.

Pourtant, dès les premières constatations, les gendarmes émettent des doutes. Que s'est-il réellement passé ?

Une enquête captivante où se mêlent emprise, amour secret et chantage à la sextape, racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

Mathieu Robert, fils de Philippe Robert.

Sylvain Lacroix, ami de Philippe Robert.

Katia Caccamo, amie de Philippe Robert.

Vannick Berton, journaliste pour Le Bien Public.

Xavier Bénéroso, journaliste police-justice.

Anne Geslain, avocate parties civiles.

Aline Da Rocha, avocate parties civiles.

Samuel Estève, avocat de Benjamin Cochet.

Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
