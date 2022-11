“Faut pas rêver” : « Une année entre Saint-Tropez et les calanques » mercredi 30 novembre 2022 sur France 3

Mercredi 30 novembre 2022 à 21:10 sur France 3, Carolina De Salvo présentera un nouveau numéro du magazine “Faut pas rêver” dans lequel elle est partie à la rencontre d’hommes et de femmes, amoureux de leur région, de leur culture et qui tentent de la protéger à tout prix.

À Saint-Tropez, l’été, c’est le coup de feu à la capitainerie du port ! Pendant deux mois, Tony Oller, Anna et Hugo doivent réguler le trafic : 30 places par jour pour accueillir des yachts aux dimensions hors normes ! Un défi pour eux, mais aussi un véritable spectacle pour les visiteurs de ce village de pêcheurs mondialement connu. Et lorsque l’été s’achève, place à l’une des plus grandes courses nautiques au monde : les Voiles de Saint-Tropez. L’occasion pour Carolina de rencontrer et de naviguer avec Marc et Véronique Dorgnon, propriétaires d’un voilier classé monument historique. Pour mieux apprécier ce défilé de bateaux exceptionnels, Carolina embarque à bord d’un hélicoptère avec Gilles Martin-Raget, le photographe officiel de l’événement. Vu du ciel, le spectacle est à couper le souffle…

L’arrière-pays varois est un joyau de la biodiversité. Mais, depuis plusieurs années, ce territoire subit de terribles incendies qui défraient la chronique. Pour lutter contre ces feux, la France possède 12 Canadair. Nicolas Libis et Alexandre Jauffret sont des pompiers de l’air, avec qui Carolina a le privilège de participer à l’un de leurs entraînements. Une expérience unique.

En hiver, le Midi de la France dévoile une tout autre ambiance. Dans les collines de Canjuers, Carolina rejoint Tanguy. Ils partent à la recherche du diamant noir local : la truffe. Une fois récoltée, Carolina apprend à la trier et la nettoyer. Mais surtout à la déguster à l’occasion d’une brouillade.

Depuis trois ans, Renaud Hecq est brasseur. Sa spécialité : créer de nouvelles saveurs. Avec Quentin, son associé, ils viennent de créer une bière insolite au mimosa, l’autre trésor du Var qui fleurit en l’hiver. Le résultat est bluffant.

Ces quatre saisons dans le Midi s’achèvent dans la région marseillaise. Lionel Franc est une figure des calanques. Champion du monde de plongeon, il fait découvrir à Carolina l’un de ses endroits préférés…