“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Aurore Bergé le 4 décembre 2022 sur France 3

Dimanche 4 décembre 2022 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et députée des Yvelines..

On le sait, la majorité toute relative du président de la République à l’Assemblée nationale oblige à des compromis et suscite des oppositions frontales et souvent bruyantes.

Aurore Bergé est la patronne des quelques 170 députés du parti « macroniste » et doit aussi veiller à rassembler les partenaires du Modem et d’Horizon pour faire passer les textes de la majorité.

Elle a aussi pour mission de souder le groupe Renaissance de l’Assemblée, le mobiliser et le rendre plus combatif.

Elisabeth Borne a déjà actionné 7 fois l’article 49-3 de la Constitution pour imposer sans vote les textes à caractère budgétaire. Le prochain grand chantier sera sans doute celui de la réforme des retraites.

Quelle sera la méthode choisie, celle de la concertation ou du passage en force ?

Comment seront reçues ces réformes au moment où les Français vivent leur premier hiver dans l’inquiétude des coupures d’électricité et subissent dans leur quotidien les conséquences de l’inflation ?

Pour tenter d’y répondre, Aurore Bergé répondra aux questions de Francis Letellier.

Cléa Chakraverty, cheffe du pôle Société et Politique du site The Conversation France nous proposera sa Carte Blanche.