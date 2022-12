“C à vous” lundi 5 décembre 2022 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 5 décembre 2022 à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

19:00 C à vous

Présidence des Républicains.

Invité : Bruno Retailleau, qualifié pour le second tour face à Eric Ciotti.



Coupe du monde : les Bleus affronteront les Anglais en quart de finale.

Invités : Pierre Maturana, directeur de la rédaction du magazine So Foot et Yoann Riou, journaliste à la chaîne L’Équipe et chroniqueur à RTL.

Dans le 5/5

Invité : Farid Vahid, directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès.

Au dîner de C à vous

Invitée : Laura Felpin, pour son spectacle “Ça passe”, au Théâtre de Mathurins jusqu’au 17 décembre et au Trianon du 1er au 3 juin 2023.

Invité : -M- Matthieu Chedid, présente son nouvel album “Rêvalité augmentée” avec un live sur la scène de C à vous.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Cédric Béchade, chef Relais & Chateaux “L’Auberge Basque”.

20:00 C à vous, la suite

Invitée : Lily Collins pour la saison 3 de la série “Emily in Paris”, le 21 décembre sur Netflix.