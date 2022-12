“Echappées Belles” : « Québec, même pas froid ! », samedi 10 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Samedi 10 décembre 2022 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa nous emmène au Québec.

On connaît tous un peu le Québec, ses stars de la chanson, ses humoristes, son accent, ses expressions plus françaises que les expressions françaises elles-mêmes…

Mais le Québec, c’est aussi une variété de paysages naturels à couper le souffle, et un hiver dont seule l’évocation nous fait froid dans le dos ! Pour le découvrir, rien de tel qu’une immersion auprès de ses habitants. Des Québécois qui ont tant de chaleur au coeur qu’aucune sortie par moins 25 degrés ne sauraient les décourager…

Avec une durée de près de cinq mois, l'hiver québécois est une composante incontournable. Ici on s’adapte et on cohabite avec le froid. Une énergie face aux éléments que la pandémie n’a fait qu’accroitre. Car au Québec, la vie dehors ne fait pas peur. On s’y accoutume dès la petite enfance et elle a même révélé certaines vocations que nous découvrirons !

Première étape de ce voyage, Montréal, la deuxième ville la plus peuplée du Canada après Toronto. Au-delà d’être une grande métropole (1,825 million d’habitants), elle est un véritable eldorado pour beaucoup de Français (environ 60 000 expatriés en 2020). De là, Ismaël Khelifa prendra la route vers le Nord. Au fil des rencontres gourmandes, sportives, culturelles, il va toujours plus s’immerger dans cette nature dont beaucoup vivent. Des citadins revenus aux sources dans l’arrière-pays jusqu’aux natifs des plaines enneigées, tous ont appris à faire de l’hiver un temps de plaisir. Objectif final de ce voyage, faire l’expérience de la pêche blanche dans un village nomade, en plein fjord gelé !

Alors quel est le secret des Québécois pour s’adapter à la rudesse de leur hiver ? Pour quelles raisons, même les plus frileux, sont-ils tentés de venir goûter à l’aventure hivernale québécoise ?

Voici une échappée glacée pleine de promesses pour Ismaël qui saura sans aucun doute être « vite sur ses patins, la guenille au nez et la tuque bien vissée », comme on dit ici !

Les reportages diffusés :

"Mon pays c'est l'hiver"

L'école du rire

Les métiers de l'hiver

Dehors les enfants !

La campagne en hiver.

Un second numéro sera rediffusé à la suite de celui-ci : « Le Portugal gourmand ».

À l'instar de ses voisins, le Portugal accorde une place très importante à la cuisine et le savoir-faire se transmet de génération en génération. La cuisine portugaise est une cuisine familiale, goûteuse, généreuse et faite avec amour.

Pour ce voyage, Ismaël Khelifa explore la région de Porto et le centre du pays. C'est au rythme des rencontres qu'il va vivre son voyage, allant de villes en villes dans un pays où tradition et modernité vivent en parfaite harmonie.