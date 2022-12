“Réseau d'enquêtes” : « La maison du futur au présent » mercredi 14 décembre 2022 sur France 3

Mercredi 14 décembre 2022 à 23:15, Charles-Henry Boudet vous proposera de voir ou de revoir sur France 3 le numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” : « La maison du futur au présent ».

Durable, économique et connectée, « la maison du futur » est d’ores et déjà adoptée par des milliers de Français.

Déclinée en harmonie avec l’environnement, elle privilégie l’énergie passive et les éco-matériaux. En cohérence avec l’évolution des modes de vie et de travail post-crise sanitaire, elle est faite d’espaces modulables, ouverts et sécurisés.

Au centre des préoccupations, plus que jamais, la consommation d’énergie.

En 2016 est sortie de terre en Limousin, après des années de travail, la première maison passive au monde. Pas de radiateurs, pas de facture d’énergie, aucun raccordement à un réseau d’alimentation en eau ou électricité et pourtant une qualité de vie optimale. C’est dans cette maison que démarre ce mois-ci l’enquête de Charles-Henry Boudet.

Habiterons-nous demain l’une de ces habitations vertueuses faites de paille ou de bois plutôt que de béton ou de pierre ? Choisirons-nous la maison container qui pourra évoluer au gré de nos envies, préférerons-nous la « tiny » de quelques mètres carrés seulement pour un mode de vie résilient ou opterons-nous pour une maison ultra-connectée ?

Réponses dans ce numéro de Réseau d’enquêtes.

Les invités :

Boris Kaszuba • Groupe KZB, construction maisons passives

Steven Kaszuba • Groupe KZB, construction maisons passives

André Charrieras • Directeur de Green Habitat, constructeur de maisons modulaires

Sophie Bertrand • Éco-architecte

Benoît Coquart • Directeur général Entreprise Legrand

Adrien Champion • Communication Entreprise Legrand

Gérald Yvinec • Client Tiny House

Mathieu Lachaise • Constructeur Tiny House Limoges

