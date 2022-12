“Familles extraordinaires” : « Tuning, tatouage ou musique métal : c’est leur passion ! », jeudi 22 décembre 2022 sur 6ter

Jeudi 22 décembre 2022 à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour découvrir un numéro inédit du magazine “Familles extraordinaires” : « Tuning, tatouage ou musique métal : c’est leur passion ! ».

Ils sont tatoués des pieds à la tête, fans de métal ou de tuning et ils assument ! À la sortie des classes et chez eux, ces parents ne laissent personne indifférent. Mais ils se moquent du qu’en-dira-t-on, cassent les codes et font vivre à leurs enfants un quotidien extraordinaire.

Chez Mélanie et Pierre, pour Mathéo, 9 ans et Mélissa, 8 ans, les voitures sont presque des membres de la famille. Cette tribu recomposée originaire de l’est de la France est dingue de tuning. Les parents ont transformé leurs bolides en petites œuvres d’art et participent régulièrement à des concours, comme celui du pot d’échappement le plus bruyant ! Cette année, pour la première fois, ils organisent leur propre rassemblement de voitures tunées. Un sacré défi. Avec ce meeting, ils espèrent récolter un maximum de fonds pour une association qui vient en aide aux enfants malades.

Sur les hauteurs d’Annecy, en Haute-Savoie, Élodie et Loris ont plongé dès le berceau leurs deux enfants, Lola, 5 ans, et Angelo, 2 ans, dans un style de musique pas banal : le métal. Un univers transgressif inhabituel pour des petits. Et encore plus pour une femme enceinte de 5 mois ! Mais malgré les regards insistants sur son ventre rond et son look décalé, Élodie tient à vivre la grossesse la plus rock n’roll possible ! Une façon de prouver à son clan qu’il ne faut pas avoir peur de cultiver sa différence.

À côté de Poitiers, dans la Vienne, la petite ville de Scorbé-Clairvaux, on est tatoueur de grand-mère en petit-fils ! C’est Florence, la grand-mère, qui a transmis le virus à toutes les générations : sa fille, Fanny, et son gendre, Youss, mais aussi ses petits-enfants ! Noé, 10 ans, et Elliot, 14 ans, ont même déjà tatoué leur maman sur la cheville. La seule qui n’a pas encore touché à un dermographe, c’est Nairobi, 2 ans ! La famille est en ébullition car, dans quelques jours, Fanny, la maman, va concourir au salon du tatouage de Poitiers (Vienne), pour tenter de remporter le prix de la plus belle pièce. Émotions fortes garanties.