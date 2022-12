“Sept à Huit” dimanche 25 décembre 2022 sur TF1 : sommaire du magazine

Dimanche 25 décembre 2022 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 25 décembre 2022 :

La folie des enfants mannequins



En chine, des parents sont prêts tout pour que leurs filles deviennent des icônes de la mode.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 25 décembre 2022 :

Miss France 2023, le passage de relais.



Passage de flambeau entre deux reine de beauté. En exclusivité, découvrez les derniers jours de reine de Diane Leyre et les premiers pas d'Indira Ampiot, Miss France 2023.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Après s’être cachée pendant les premiers mois de la guerre, elle est aujourd’hui le visage des Ukrainiennes. A la fois, Première Dame, femme et mère… Quand son mari, Volodymyr Zelensky se révèle en chef de guerre, elle, Olena Zelenska, raconte l’inhumanité d’un conflit, qui ravage son peuple et bouleverse sa vie, depuis le 24 février dernier, à l’aube.