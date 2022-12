“Sept à Huit” : Omar Sy dans « Le portrait de la semaine » dimanche 1er janvier 2023 sur TF1

Pour « Le portrait de la semaine » du magazine “Sept à Huit”, diffusé dimanche 1er janvier 2023 sur TF1, Audrey Crespo-Mara a pu rencontrer Omar Sy, de passage à Paris.

Aujourd’hui, c’est lui, le Frenchy d’Hollywood. C’est lui qui incarne la version française de l’American Dream !

Omar Sy vit, en effet, depuis dix ans à Los Angeles depuis « Intouchables » et le succès que l’on sait. Il nous dira quel est son degré de notoriété aux Etats-Unis. Et si le fait de vivre à l’étranger a renforcé son chauvinisme.

Même s’il s’est éloigné à des milliers de kilomètres, il reste l’une des personnalités préférées des Français. Devenu une star internationale, héros de la série Netflix à succès « Lupin », il est aujourd’hui à l’affiche de « Tirailleurs ». Un film qu’il porte depuis dix ans et coproduit. L’histoire d’un père qui s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre son fils recruté de force et le protéger de l’horreur des tranchées. À travers eux, l’histoire de 200.000 Tirailleurs sénégalais dont 30.000 sont morts, lors de la Première Guerre mondiale. Des Tirailleurs auxquels il entend rendre hommage. Il nous confiera ce qu'il dit à son père, sénégalais, et à ses enfants, à travers ce film.

Omar Sy qui, en ce 1er janvier, fera un vœu pour l’année à venir. Un vœu pour lui-même et un vœu pour les Français.

Un entretien exclusif, réalisé par Audrey Crespo-Mara et Cyril Thépenier, et diffusé dans « Le portrait de la semaine » du magazine “Sept à Huit”, le 1er janvier 2023 à partir de 19:30, pour débuter l'année avec l'acteur préféré des Français.