“Stade 2” dimanche 1er janvier 2023 sur France 3 : spéciale rétrospective 2022

Pour commencer la nouvelle année, le magazine “Stade 2” proposera aux fans de sport, dimanche 1er janvier 2023 à 20:05 sur France 3, une rétrospective exceptionnelle des plus beaux moments sportifs de 2022.

Un retour sur les plus belles images et moments d’émotions des grands évènements de l’année écoulée : les Jeux olympiques d'hiver de Pékin avec le sacre de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, le Grand Chelem du XV de France lors du Tournoi des Six Nations.

Mais aussi les plus beaux exploits du Tour de France hommes et femmes, ou encore le parcours des bleus lors du Mondial de football au Qatar.

Une émission exceptionnelle à suivre sur France 3, réalisée et commentée par Julien Hérichon et Lucas Gaborieau.