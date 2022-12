“Parigo” « Piétons : les invisibles des transports » samedi 31 décembre 2022 sur France 3 Paris Île-de-France

Samedi 31 décembre 2022 à 12:05 sur France 3 Paris Île-de-France, Bertrand Lambert vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Parigo” qui s'intéresse aux piétons, les invisibles du transport.

Paris n’est seulement la ville du métro, c’est d’abord celle de la marche : les Parisiens réalisent la moitié de leur déplacement à pied. Mais sur les trottoirs, la guerre fait rage entre les piétons et tous ceux qui n’ont rien à y faire : trottinette, voiture et surtout moto.

L’Ile de France n’est pas en reste : elle est la région la plus marchée au monde ! Mais alors qui sont ces piétons invisibilisés ? Et où vont-ils ? Vous le verrez avec Bertrand Lambert et Frédérique Predali, urbaniste à l’Institut Paris Région.

Là-bas, on ne voit que lui : à Pondevedra, le piéton est roi ! Cette ville espagnole a tenté un pari fou : bannir la circulation automobile. Et ça marche ! Regardez ces témoignages.

Et si demain Paris décidait d’en faire de même ? A quoi va ressembler la future zone à trafic limité ? L’espace sera-t-il enfin rééquilibré au profit des piétons ? Entretien avec le maire de Paris centre, Ariel Weil.