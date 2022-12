“La maison des maternelles” : 1h de direct sur France 2 à partir du 2 janvier 2023, toutes les nouveautés

Dès lundi 2 janvier 2023, l'émission “La maison des maternelles”, diffusée du lundi au vendredi à 09:30 sur France 2, proposera une heure de direct chaque matin.

En ce début d’année, France 2 renforce son offre de rendez-vous incarnés en matinée, pour continuer à accompagner ses téléspectateurs dans leur quotidien.

Dans cette optique, “La maison des maternelles”, forte de son succès croissant - qui rassemble chaque jour en moyenne 330 000 téléspectateurs et 11,5% de part d'audience, voit sa durée passer à une heure de direct à compter du lundi 2 janvier 2023, toujours à partir de 09:30.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans “La maison des maternelles”, le rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les deux parties de l'émission

De 09:30 à 10:00 “La maison des maternelles”

Une première partie enrichie : plus d'actualité, plus d’expertises et toujours, en point d'orgue, le témoignage, moment fort de l'émission.

Nouveauté : Le « JT de Benjamin Muller », jusqu’à présent hebdomadaire, devient quotidien. Chaque jour, le journaliste nous donne rendez-vous avec plus d’informations et d’actualité pour tous les parents.

Et toujours, dans « Les yeux dans les yeux », Agathe Lecaron recevra un(e) invité.e venu.e partager son histoire, un témoignage fort de son parcours d'enfant, de parent ou de grands-parents.

L'intervention de l'expert sur le thème précédemment abordé sera rallongée afin de pouvoir répondre encore davantage aux questions des téléspectateurs.

De 10:00 à 10:30 “La maison des Maternelles à votre service”

Une seconde partie plus servicielle et toujours plus connectée avec les internautes, avec davantage de reportages et de tutos.

Nouveautés :

Chaque jour, Benjamin Muller recevra un invité qui fait l’actualité du monde de la petite enfance, de la famille ou de la parentalité

La nouvelle rubrique « À vos côtés » proposera un reportage en immersion, dans une vie de parent, d’enfant, de professionnel de la santé ou de l’éducation, celle d'une maternité ou d’une école… pour toujours plus de partage d’expérience !

Dans « C’est pas fini », toute la bande nous livre ses derniers conseils avec le prénom et le bébé du jour et une sélection de livres pour toute la famille.

Et toujours :

Chaque jour, Yasmine Oughlis aide les parents et grands-parents à mieux comprendre les enfants et les ados, en décryptant tout ce qui nourrit leur quotidien. Le vendredi, elle propose une sélection d'activités à faire avec nos enfants le week-end.

Les lundis, mercredis et jeudis, dans « le SAV de Marie », Marie Perarnau « teste tout » et donne ses conseils sur les bonnes pratiques et les produits indispensables et malins.

Le mardi, Anna Roy, notre « sage-femme bien aimée », aborde autant l’intimité féminine que les sujets de la petite enfance.

Le vendredi, en alternance, des coachs invités se relaient pour nous donner astuces et conseils bien-être pour nous ou nos bébés : coach sportif, puéricultrice, ostéopathe.

La série “Amour, gloire et beauté” déprogrammée

En conséquence, ce renforcement éditorial des matinées de France 2 conduit la chaîne à arrêter la diffusion du feuilleton américain “Amour, gloire et beauté”, dont elle salue le public fidèle depuis de nombreuses années.

La série “Amour, gloire et beauté” sera désormais diffusée sur TF1 du lundi au vendredi à 10:20 juste avant “Les feux de l'amour”.