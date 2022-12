“Sept à Huit” dimanche 1er janvier 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Dimanche 1er janvier 2023 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 1er janvier 2023 :

Tutelle ou curatelle.



Près d'un million de personnes sont placées sous mesure de protection, une vie sous surveillance pour être protégé de soi-même mais aussi des autres.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 1er janvier 2023 :

Amour et jalousie.



L'étonnante histoire de Nicole qui a tenté de poignarder son mari après 50 ans de mariage.

La State Fair of Texas à Dallas

Manèges à sensations, saucisses et rodéo, la plus grande fête foraine des États-Unis à Dallas au pays des cow-boys

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Aujourd’hui, c’est lui, le Frenchy d’Hollywood. C’est lui qui incarne la version française de l’American Dream !

Omar Sy vit, en effet, depuis dix ans à Los Angeles depuis « Intouchables » et le succès que l’on sait. Il nous dira quel est son degré de notoriété aux Etats-Unis. Et si le fait de vivre à l’étranger a renforcé son chauvinisme.