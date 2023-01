“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Philippe Martinez le 15 janvier 2023 sur France 3

Dimanche 15 janvier 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Reculer progressivement l’âge de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans à l’horizon 2030 : voici donc la principale annonce de la réforme version Elisabeth Borne. Par ailleurs, 43 ans de cotisations seront nécessaires pour une retraite à taux plein à partir de 2027. Un texte que le gouvernement espère faire voter à l’Assemblée nationale avec l’appui du groupe Les Républicains.

Dès le soir de l’annonce, les syndicats unanimes ont appelés les Français à une mobilisation forte contre cette réforme. Au programme, une première journée de grève et de manifestations la semaine prochaine, mais aussi déjà des appels à des actions plus ciblées dans les secteurs de l’énergie et des transports.

C’est la première fois depuis douze ans qu’une intersyndicale s’affiche ainsi, CFDT et CGT côte à côte avec tous les autres syndicats. Comment tournera le bras de fer ainsi amorcé ? Qui gagnera la bataille de l’opinion ? Le front syndical pourra-t-il fracturer les équilibres politiques ?

Retraite, salaires, fermetures d’entreprises, revendications dans les services publics, c’est dans un climat social plus que tendu que le numéro 1 de la CGT depuis 2015 devrait mener ses derniers combats avant de passer la main, dans quelques semaines, lors du prochain congrès de la centrale syndicale.