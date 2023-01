"Complément d'enquête" sur l'indemnisation des victime d'abus sexuels dans l'église, jeudi 19 janvier 2023 sur France 2

Jeudi 19 janvier 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” dont le thème sera « Abus sexuels : l'Eglise tient-elle ses promesses d'indemnisation ? ».

Novembre 2021, quelques semaines après la remise du rapport Sauvé qui a estimé à près de 330 000 le nombre de mineurs sexuellement agressés au sein de l’Eglise, la Conférence des évêques de France a promis « d’engager un chemin de justice restauratrice et de réparation » pour les victimes. Un an après la mise en place de deux instances chargées d’étudier de centaines de demandes d’indemnisation, cet engagement de « justice » et de « réparation » est-il tenu ?

Pour "Complément d’enquête", Julie Lotz a pu assister aux délibérations de ces commissions et recueillir le témoignage de femmes et d’hommes qui demandent aujourd'hui réparation. Or, en guise de dédommagement, certaines victimes de viols se sont vu proposer la prise en charge des frais vétérinaires de leur animal de compagnie, quand d'autres se sont vu offrir un voyage à Venise…

Manque d'écoute, personnel non-formé, montant des réparations plafonné, des associations d’aide aux victimes dénoncent une prise en charge qui serait déficiente, voire maltraitante, et s’interrogent : l’Eglise de France met-elle vraiment tous les moyens pour "réparer" les victimes de ses prêtres et de ses diacres ?

Un fonds de dotation a bien été créé pour réunir les sommes nécessaires mais le président de la Conférence des évêques de France avait prévenu : « Nous n’avons pas d’argent caché dans des caves ». Comprenez : les ressources de l’Eglise catholique sont limitées. Mais de quelles sommes parle-t-on exactement ?

Pour le savoir, les équipes de "Complément d’enquête" ont récupéré les éléments comptables de 90% des diocèses français. Et leur examen minutieux révèle que l’Eglise dispose d’un patrimoine immobilier et financier colossal qui s’élèverait à plusieurs milliards d’euros, selon les estimations des journalistes qui ont enquêté.

Une enquête de Julie Lotz et Mikael Bozo pour Dreamway Productions.