"Sept à Huit" dimanche 22 janvier 2023 sur TF1 : sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 22 janvier 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 22 janvier 2023 :

Des citadins deviennent bergers.

Commercial ou dessinateur, ces citadins ont tout lâché pour devenir berger. Un changement de vie qui n'est pas de tout repos.



Police de nuit à Marseille.



A Marseille, 400 policiers assurent un service de nuit. Une immersion saisissante au cœur d'un des villes les plus criminogène de France.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 22 janvier 2023 :

Le Hard Discount.



Document exceptionnel dans les coulisses des enseignes de hard-discount et de déstockage. Ces casseurs de prix attirent des milliers de consommateurs frappés par l'inflation.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Le témoignage bouleversant de l'explorateur Loury Lag. Maltraité par son père quand il était enfant, il a renoué avec lui en l'entrainant dans ses expéditions.