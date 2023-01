"C dans l'air" vendredi 27 janvier 2023 : les invités reçus sur France 5 par Alex de Tarlé

Vendredi 27 janvier 2023 à 17:30, Axek de Tarlé présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce vendredi 27 janvier 2023, Axel de Tarlé recevra Lionel Maugain, journaliste pour 60 millions de consommateurs, co-auteur de l'enquête Services publics : y'a quelqu'un au bout du fil ?

Six ans après une première enquête, 60 Millions de consommateurs et la Défenseure des droits ont voulu mesurer les éventuels progrès réalisés par les administrations à l’égard de celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser le Web. Car 15 % des Français n’ont pas accès à Internet, et 28 % ne sont pas en mesure d’effectuer une démarche administrative en ligne. Certains français renoncent donc à leur droit.

Lionel Maugain reviendra sur l’enquête réalisée par 60 millions de consommateurs, en collaboration avec la défenseure des droits Claire Hédon sur la difficultés à la joindre les services publics.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Bruno Jeudy, éditorialiste politique.

Adelaïde Zulfikarpasic, directrice générale de BVA France.

Jean-Claude Mailly, vice-président du think tank Synopia, ancien secrétaire général de Force Ouvrière.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique Les Echos.

Le thème de l'émission : Réforme des retraites / Grèves



Avant la journée nationale du 31 janvier contre la réforme des retraites, la grève a repris dès ce jeudi 26 janvier et jusqu’à ce vendredi dans les raffineries, les centrales électriques mais également les ports et les docks à l’appel de la CGT. La Confédération générale du travail veut faire vivre la mobilisation contre la réforme d’Emmanuel Macron qui arrivera lundi au Parlement, entre les grandes journées de mobilisation, en menant notamment des opérations dites « Robin des bois » .

Au Parlement, justement, la bataille se prépare. Environ 7000 amendements sur le projet de réforme des retraites ont été déposés en vue de l’examen en commission des Affaires sociales de l’Assemblée, à partir de lundi. LFI n’a pas reproduit sa stratégie d’obstruction massive de 2020, quand les Insoumis déposaient à eux seuls 19.000 amendements en commission et 23.000 en séance, contre la précédente tentative de réforme des retraites. Mais les députés de la coalition de gauche Nupes en ont tout de même déposé plus de 5950 : 3345 amendements pour LFI, 1282 pour les écologistes, 1053 pour les socialistes, 272 pour les communistes.

Dans la majorité présidentielle où plusieurs voix s'élèvent également contre la retraite à 64 ans, 140 amendements ont été déposés. Un embarras supplémentaire pour l'exécutif qui souhaite voter le texte sans recours au 49.3, et qui doit également faire face à d’autres colères dans la rue, notamment celle des boulangers et des artisans fortement impactés par l’inflation.

