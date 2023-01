Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 29 janvier 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 29 janvier 2023 :

Buffet à volonté !



Des restaurants qui ont le vent en poupe en temps de crise : les coulisses d'une formule à succès.



18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 29 janvier 2023 :

Disparition à Roubaix.



Marie-France et Richard ont disparus depuis le 1er janvier. Qu'est-il arrivé à ce couple d'octogénaires ?

Enquête choc sur les conducteurs fantômes.

Ils piratent des permis de conduire et ruinent leurs victimes qui doivent payer des centaines de contraventions, parfois des millions d'euros.

Miracle a Boracay.

Le retour à la vie d'une des plus belles plages du monde aux Philippines. Comment le tourisme de masse a faillit la détruite ?

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Vincent Cassel se confie cette semaine dans le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara.