"C dans l'air" lundi 30 janvier 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 30 janvier 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 30 janvier 2023, Caroline Roux recevra : François Ecalle, ancien magistrat à la Cour des comptes et président du site spécialisé dans la gestion des finances publiques Fipeco.

Avant une nouvelle journée de mobilisation mardi, les députés donnent le coup d'envoi, ce lundi 30 janvier, des débats en commission sur le projet de réforme des retraites. La soixantaine de parlementaires de la commission des Affaires sociales va plancher, article par article, sur le texte qui prévoit le recul de l'âge légal de départ et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Le temps sera compté au Palais Bourbon. Les députés ont jusqu'à mercredi soir pour se prononcer sur les quelque 7 000 amendements déposés, dont la très grande majorité par la Nupes. Le texte sera ensuite examiné dans l'Hémicycle à compter du 6 février.

François Ecalle reviendra sur l’angle mort du financement des retraites et sur l’urgence qu’il y aurait de faire cette réforme pour sauver notre système de retraite.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Yves Thréard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Neila Latrous, cheffe adjointe du service politique à France Info.

Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion à l'Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission : Réforme des retraites / Grèves



A la veille de deuxième journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, la bataille commence à l’Assemblée pour infléchir le texte entre un gouvernement, dont la Première ministre Élisabeth Borne s’est montrée inflexible ce week-end, affirmant que l’âge légal à 64 ans "n’est plus négociable", et des oppositions remontées comme jamais. Ainsi à partir d’aujourd’hui la soixantaine de députés de la commission des Affaires sociales vont devoir plancher, article par article, sur le texte qui prévoit un recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Mais leur temps est compté puisqu’ils n’auront que jusqu’à mercredi pour se prononcer sur les quelque 7000 amendements déposés, dont près de 6000 par l'alliance de gauche Nupes.

Parallèlement, la pression de salariés pour obtenir des augmentations de salaires, compensant l’inflation, se poursuit dans de nombreuses entreprises et grands groupes, pour certains jusque-là peu ou pas habitué à des mouvements de grève.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair,