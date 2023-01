Immersion dans les foires Beaucroissant et de Rennes jeudi 2 février 2023 sur Gulli

Jeudi 2 février 2023 à 21:05, Gulli vous proposera un nouveau numéro du magazine "Les secrets des plus grandes foires de France" qui proposera cette semaine une immersion à la foire de Beaucroissant et de Rennes.

Chaque année en France, les foires et autres salons attirent des centaines de milliers voire des millions de visiteurs. Animaux, santé, esthétique, agriculture, gastronomie, il y en a pour tous les goûts, mais connaissez-vous les secrets de leur incroyable succès ? Avec cette nouvelle série de magazines, Camille Cerf nous plonge au coeur de ces foires et décrypte pour Gulli les raisons d’un tel engouement !

Camille Cerf vous emmène cette semaine découvrir les coulisses de deux grandes foires françaises.

À Beaucroissant, deux fois par an, cette petite commune de l'Isère accueille plus de 1 500 exposants et 800 000 visiteurs venus de toute l'Europe. C'est la plus ancienne foire de France : elle date du Moyen Âge. Bovins, chevaux, moutons, chèvres et animaux domestiques y sont présentés.

Puis direction Rennes et sa foire internationale. C'est l'événement commercial le plus important de Bretagne. Il offre aux familles l'occasion de se divertir et de consommer. De l'achat d'un parapluie déperlant à un mobil-home, chaque camelot a ses astuces pour convaincre le client.