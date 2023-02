"Club Première" mercredi 1er février 2023 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 1er février 2023 à 23:00, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première un nouveau numéro de “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Ce mercredi 1er février 2023, Laurent Ruquier reçoit :

Le cinéma

Philippe Lacheau pour le film « Alibi.com 2 » au cinéma le 8 février 2023.

Le Théâtre

Gérard Jugnot et Arthur Jugnot pour la pièce « Le jour du kiwi » depuis le 12 janvier 2023 au Théâtre Edouard VII.

Alexandre Faitrouni, pour la pièce « Smile » à La Nouvelle Eve.



La musique

Nathalie Baye et Axel pour l'album des The Penelopes sur lequel elle a participé.

La littérature

Luca Brunoni, pour son livre « Les silences » aux Éditions Finitude.



Le spectacle

Ilyes Djadel, pour son spectacle “Vrai” au Palais des glaces.



GuiHome, pour son spectacle “GuiHome vous détend” en tournée.

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !