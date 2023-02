"C dans l'air" mercredi 1er février 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 1er février 2023, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 à partir de 17:30 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 1er février 2023, Caroline Roux recevra : Maxime Sbaihi, économiste, essayiste, chroniqueur à l’Opinion, auteur du livre "Le grand vieillissement" aux éditions de l'Observatoire.

Alors que la population des plus de 60 ans est plus importante que celle des moins de 20 ans, la démographie compense donc de moins en moins. Les derniers chiffres de l’Insee montrent que le nombre de naissances l’année dernière est au plus bas depuis la Seconde guerre mondiale. 723.000 bébés ont vu le jour en France, soit 19.000 de moins que l’année dernière. Du jamais vu depuis 1946 souligne l’Insee qui affirme que "le nombre de naissances atteint un point bas historique". Pour Sylvie Le Minez, responsable de l’unité des études démographiques et sociales à l’Insee, "la natalité diminue depuis 2014 de manière continue".

Maxime Sbaihi reviendra sur le "grand vieillissement" qui, selon lui, déséquilibre la solidarité intergénérationnelle et menace notre modèle social.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Emmanuelle Souffi, journaliste au service politique du Journal du Dimanche.

Thomas Porcher, économiste, auteur de « Mon dictionnaire d’économie » chez Fayard.

Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondages Ipsos.

Le thème de l'émission : Retraites : Borne peut-elle tenir ?

Ils étaient plus de 2,5 millions selon les syndicats, 1,27 million d'après le ministère de l'Intérieur. Un nombre record de Français ont manifesté hier un peu partout en France contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Peu après l’annonce des chiffres officiels montrant une plus forte mobilisation que le 19 janvier, la Première ministre a réagi sur Twitter : "La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s’ouvre. Il permettra, dans la transparence, d’enrichir notre projet avec un cap : assurer l’avenir de notre système par répartition. C’est notre responsabilité !", a-t-elle écrit.

La cheffe du gouvernement a bien conscience que l’opinion est du côté des manifestants : 72 % des Français se disent opposés à la réforme des retraites, selon un sondage Elabe publié le 25 janvier dernier. Un chiffre en hausse de six points par rapport à la semaine précédente et qui suscite des remous au Parlement.

Pour l’exécutif, pas question de revenir sur le report de l'âge de départ à 64 ans, couplé à l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation.

Le bras de fer avec les opposants à la réforme des retraites devrait donc se poursuivre sur fond de nouvelles hausses des prix (électricité, péages…). L’intersyndicale qui s’est réunies hier soir a annoncé deux nouvelles journées de mobilisation pour le mardi 7 et le samedi 11 février. Le patron de la CGT Philippe Martinez s’est également dit ce matin sur France inter favorable aux "grèves reconductibles" face à un exécutif qui "joue le bras de fer".

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.