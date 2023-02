"C dans l'air" jeudi 2 février 2023 : sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 2 février 2023 avec Axel de Tarlé pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 2 février 2023, Axel de Tarlé recevra : Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France.

En pleine réforme des retraites, l’Institut Montaigne a publié jeudi 2 février une enquête sur le rapport des Français au travail. Ils sont 77 % à se déclarer satisfaits, mais ils sont aussi nombreux à souhaiter partir de manière anticipée à la retraite quitte à voir leur pension réduite. Dans le même temps, le nombre de chômeurs en France atteint son plus faible niveau depuis fin 2011. Selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, mercredi 25 janvier, le nombre de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire, sans activité, a diminué de 3,6% au quatrième trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. Une baisse plus importante que celle observée entre le troisième et le deuxième trimestre.

L'économiste Philippe Aghion, professeur au Collège de France, avait déclaré son hostilité au projet de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Il s’est aujourd’hui prononcé en faveur de cette réforme de retraites. Le report à 64 ans et les compensations pour les carrières longues et la retraite minimum ont changé sa nature, affirme-t-il. Un progrès qu'il impute à la Première ministre, qui a beaucoup pesé pour adoucir le projet initial.

Il reviendra sur le rapport au travail des Français qui a changé et sur le nombre de chômeurs qui atteint son plus faible niveau depuis fin 2011 dans ce contexte de forte mobilisation contre la réforme des retraites.

Les invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Charles Haquet, rédacteur en chef du service Monde à L'Express.

Anne Nivat, grand reporter au Point.

Rym Momtaz, correspondante à Paris, spécialiste des politiques européennes « Politico Europe ».

Le thème de l'émission : Les Européens à Kiev, Poutine commémore Stalingrad.

Envoyer un signal politique fort. C’est l’objectif numéro un du déplacement en Ukraine, ce jeudi 2 et vendredi 3 février, des plus hauts représentants des institutions européennes. Aujourd’hui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et une quinzaine de commissaires, ont rencontré à Kiev des ministres du gouvernement de Volodymyr Zelensky, afin d’étudier ensemble les coopérations actuelles et à venir, sur fond d’une accélération de la lutte anticorruption dans le pays. Mercredi, la police et les services spéciaux ukrainiens ont effectué une vague de perquisitions aux domiciles de plusieurs membres de l’administration, mais aussi de personnalités de premier plan, dont notamment l’ancien puissant ministre de l’Intérieur, de 2014 à 2021.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine était attendu à Volgograd ce jeudi 2 février, pour célébrer les 80 ans de la victoire de Stalingrad – l’ancien nom de la ville - sur les troupes nazies, bataille considérée comme l’une des plus meurtrières de l’histoire et qui a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle occasion pour le maître du Kremlin d’effectuer un parallèle entre l’Ukraine et le nazisme, et de convaincre que si l'URSS a gagné, la Russie peut le répéter.

