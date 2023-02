"Petits plats en équilibre" : Spéciale Martinique du 11 au 26 février 2023 sur TF1

Du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023, l'émission "Petits plats en équilibre" présentée par Laurent Mariotte, proposera des recettes de la Martinique.

Après la Saône et Loire, la Provence Alpes Côte d’Azur, la Dordogne et le Pays basque entre autres… Laurent Mariotte s’envole en direction de la Martinique !

"Petits plats en équilibre" vous propose une immersion au cœur de l’île avec de nombreuses découvertes culinaires. Au programme : de belles rencontres avec les locaux en sillonnant les marchés et les ports de pêche de la région d’Outre-mer.

Les jeunes chefs Prisca Morjon et Yadji Zami se mettront également aux fourneaux pour faire rayonner la cuisine martiniquaise.



Au menu du voyage :

Accras de morue

Poisson sauce chien

Colombo de cochon

Féroce d’avocat

Bananes flambées au rhum

Flan coco

Beignets de carnaval

… et bien d’autres à découvrir !

Des grands classiques martiniquais pour faire voyager petits et grands, tout cela avec des idées accessibles et faciles à reproduire partout en France. Accrochez vos ceintures et préparez vos papilles !



Abordables, solaires et délicieuses, 12 recettes à retrouver dès le samedi 11 février sur les chaînes du Groupe TF1 et MYTF1.