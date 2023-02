"C dans l'air" vendredi 3 février 2023 : les invités reçus sur France 5 par Alex de Tarlé

Vendredi 3 février 2023 à 17:30, Axek de Tarlé présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit le vendredi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 3 février 2023, Axel de Tarlé recevra Frédéric Ploquin, journaliste, auteur du livre « Les narcos français brisent l’omerta » aux éditions Albin Michel.

Le procès de six hommes accusés d’avoir organisé un trafic de drogue qui transitait par le port du Havre s’est ouvert ce mercredi 1er février devant la cour d'assises de Douai. Tous sont jugés pour importation et trafic de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.

Quatre des 6 accusés, déjà condamnés pour trafic de drogue par le passé, encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Les 2 autres accusés risquent 30 ans de prison. Le procès devrait se poursuivre jusqu'au 16 février 2023.

Frédéric Ploquin est journaliste spécialisé dans les domaines de la police, du banditisme et du renseignement. Pour son livre d’enquête « Les narcos français brisent l’omerta », publié chez Albin Michel, il a rencontré des narcotrafiquants français. Il y raconte la réalité du trafic en France.

Pour Frédéric Ploquin, « il y a un climat de violence dans les ports assez énorme ». Il reviendra sur réseau de trafic de drogue au Havre.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Yves Thréard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Astrid de Villaines, cheffe du service politique Huffington Post.

Ève Roger, journaliste, spécialiste des questions de société.

Bruno Cautrès, politologue, chercheur au CNRS.

Le thème de l'émission : Réforme des retraites



Après deux journées de manifestations massives contre la réforme des retraites et avant celles du 7 et 11 février, la Première ministre était l’invitée hier soir de l’émission l’Evènement sur France 2. L’occasion pour la cheffe du gouvernement de faire (encore) de la « pédagogie » sur cette réforme qu’elle juge « indispensable » et de se montrer inflexible sur le recul de l’âge légal à 64 ans, malgré son rejet par 72 % des Français.

« J'entends les réticences, les inquiétudes, les questions », a déclaré Elisabeth Borne. « Demander aux Français de travailler plus longtemps, c'est un effort », a-t-elle concédé, « mais si on ne fait pas cette réforme, c'est notre système de répartition qui ne tiendra pas ». Reconnaissant que le texte vise d’abord « l’équilibre », et ensuite « la répartition de l’effort », elle a assuré : « Cette réforme, elle se fera ».

Du côté des syndicats, le leader de la CFDT Laurent Berger a regretté le manque « d’empathie » de la Première ministre et a appelé à amplifier la mobilisation. La réforme est « injuste et brutale », a renchéri le dirigeant de FO, Frédéric Souillot. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez s’était dit mercredi pas contre « des grèves reconductibles » et avait accusé l’exécutif de jouer « le bras de fer ».

