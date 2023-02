"50' Inside" samedi 4 février 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 4 février 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside". Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Revenge Songs !

En intimité > Clara Morgane.



Direction Aix-en-Provence où Clara Morgane reçoit "50' Inside" en famille. Après des débuts sulfureux il y a 20 ans, la jeune femme s’est muée en redoutable femmes d’affaires et en mère de famille. Mariée depuis 10 ans et mère d’une petite fille de 7 ans, Clara Morgane partage désormais sa vie entre le sud de la France où elle s’est installée il y a 5 ans et Paris, où elle se produit sur la scène d’un célèbre cabaret.

Le portrait > Rencontre avec Alexandra Lamy.



La Story > Le film "Titanic".

19:00 “50' Inside” Le Mag

Le document d'Inside > La Thaïlande