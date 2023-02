"C l'hebdo" samedi 4 février 2023 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Ali Baddou

Samedi 4 février 2023 à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs et de Pierre Emmanuel Barré qui rejoint la bande.

19:00 C l'hebdo

Retraites : le bras de fer se durcit.



Invitées : Ivanne Trippenbach, journaliste au Monde et Nathalie St Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.



Enquête exceptionnelle sur les fugitifs.



Invité : Tristan Waleckx, présentateur de "Complément d'enquête" sur France 2.



La vie secrète des chauves-souris.



Invité : Laurent Tillon, biologiste et ingénieur forestier à l'Office national des forêts (ONF). Spécialiste de l'écologie des chauves-souris,

20:00 C l'hebdo, la suite

« Pour la France » : le film événement.

Invités : Rachid Hami, réalisateur du film et Karim Leklou.

Les deux nouveaux rendez-vous de C l'hebdo

Chaque semaine, un débat, une confrontation, un échange d’idées sur une grande question d’actualité, sur les questions qui traversent notre époque. Deux invités face à face en direct, loin des polémiques, des clashs et des caricatures, pour retrouver le sens du débat démocratique.

Le débat de l'hebdo > Pour ou contre la semaine de 4 jours ?



C l'hebdo ouvre le débat avec Jérémy Clédat, de Welcome to the Jungle France face à Benoît Serre, DRH de L’Oréal France.

La semaine Barré > l’actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré qui fait son grand retour à la télé.