"Sept à Huit" dimanche 5 février 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 5 favérier 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 5 février 2023 :

L'électroménager à prix discount



Laves-linge ou réfrigérateurs de 10 à 20% moins chers : les recettes des magasins d'électroménager discount.



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 5 février 2023 :

Mort de Sihem.



Qui est le meurtrier présumé de Sihem retrouvée morte cette semaine ? Quelle relation la jeune fille entrenait-elle avec lui ?

Les dangers du lifting des fesses.



En Floride des milliers de femmes subissent un lifting des fesses, une opération risquée, parfois fatale.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

En exclusivite, Charles Sobhraj, surnommé « Le Serpent ». Condamné pour double meurtre en Asie et soupçonné d'une dizaine d'autres, ce Français qui a passé plus de 40 ans en prison est-il un tueur en série ?