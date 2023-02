"C dans l'air" lundi 6 février 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 6 février 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 6 février 2023, Caroline Roux recevra : Gérald Bronner, professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot - Paris VII, auteur du livre « Les origines : pourquoi devient-on qui l’on est ? », publié aux éditions Autrement.

Son livre commence avec cette phrase : « Longtemps, je n’ai pas su de quel milieu je venais ». Gérald Bronner mêle sociologie et parcours personnel et interroge les récits que nous construisons tous pour répondre à la question de nos origines. Dans son livre, il s'interroge particulièrement sur ceux qu’on appelle les transclasses, ces personnes qui passent d'une classe sociale à une autre, dont il fait lui-même partie. Il déplore qu’aujourd’hui le récit dominant des transclasses qui se sont élevées socialement est d’entretenir ce qu’il appelle une forme de dolorisme : l’exhibition de la souffrance, de la honte. Selon lui, « quand on lit ces romans, on a l'impression d'un monde infiniment triste. Or dans les catégories populaires il y a aussi de la joie, des rires. Ou est la joie dans leur reçit ? ».

Alors que les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans les sociétés. Gérald Bronner dénonce que « grâce à internet, la richesse devient de plus en plus visible » et que « les murs des différences sociales sont devenus transparents ».

Né dans une famille modeste, devenu professeur à la Sorbonne, le sociologue Gérald Bronner reviendra sur la notion de transclasse, son parcours et les inégalités sociales.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et L’Obs.

Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis.

Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques.

Marc Julienne, chercheur, responsable des activités Chine, Centre Asie de l’Ifri.

Le thème de l'émission : L'affaire du ballon chinois.

Outil d’espionnage pour le Pentagone, aéronef civil dévié de sa trajectoire d’après Pékin, le ballon chinois a finalement été abattu ce week-end par un avion de chasse au large de la Caroline du Sud. Un impact filmé par plusieurs habitants, qui marque la fin du voyage pour cet engin aperçu pour la première fois samedi 28 janvier en Alaska. Il avait ensuite traversé l’espace aérien américain et avait survolé des sites nucléaires. Joe Biden qui avait donné l’ordre mercredi de l’abattre au plus vite a félicité les pilotes. Cette décision a également été saluée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. « Ensemble (...) nous continuerons de nous protéger et de nous défendre », avait-il déclaré dans un tweet samedi. Le ballon avait survolé le Canada avant d'entrer dans l'espace aérien américain.

L’acte, en revanche, a été condamné rapidement par Pékin. Le gouvernement chinois a affirmé qu’il ne s’agissait que d’une « opération météorologique » et a accusé les Etats-Unis d’avoir « réagi de manière excessive » en employant la force. Il a également menacé de répliquer « si nécessaire » et a confirmé qu’un autre ballon chinois survole actuellement l’Amérique Latine.

Alors pourquoi la Chine a-t-elle pris le risque d’envoyer ce ballon au-dessus des États-Unis à ce moment-là ? La Chine cherchait-t-elle à tester la réponse américaine ? Et quelle ampleur pourrait prendre cette crise ? Doit-on craindre une guerre entre les deux pays ?

