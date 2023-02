"ComplÃ©ment d'enquÃªte" Â« Fugitifs : attrape-moi si tu peux ! Â» sur France 2 jeudi 9 fÃ©vrier 2023

Jeudi 9 février 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera « Fugitifs : attrape-moi si tu peux ! ».

Il a accepté de rencontrer les équipes de "Complément d'enquête" à une seule condition, très ferme : qu'elles ne révélent ni son visage ni le pays où il se cache depuis maintenant 14 ans.

Celui que nous appellerons Georges est un fugitif, ciblé par un mandat d’arrêt et recherché par la justice française après avoir été condamné à 7 ans de prison pour un règlement de compte et à plus de 10 ans pour trafic de stupéfiants. Devant les caméras, il dévoile pour la première fois son quotidien : la sortie d’école pour aller chercher ses enfants, son bureau en ville, la petite chocolaterie industrielle dans laquelle il a investi… Tout cela serait d’une grande banalité s’il n’était en cavale depuis 17 ans, changeant régulièrement d’identité, dissimulant à tout le monde sa double vie.

Comment des fugitifs peuvent-ils échapper à la police pendant aussi longtemps ? Les autorités mettent-elles vraiment tout en œuvre pour les retrouver?

Exceptionnellement, les équipes de "Complément d'enquête" ont pu suivre le travail des policiers de Bordeaux spécialement chargés d’interpeler les individus en fuite, celui des magistrats qui ont pour mission de les contraindre à effectuer leur peine de prison ou encore interroger les responsables d’Interpol à Lyon.

Manque de moyens, dossiers qui s’accumulent, problèmes d’extradition, nous avons enquêté sur les failles du système.

Comme celles qui ont permis à Thierry Ascione, condamné à perpétuité par contumace pour son rôle dans le meurtre d’un couple de restaurateurs français au Guatemala de disparaître pendant 21 ans avant d’être arrêté, par hasard, par la police indonésienne. "Complément d'enquête" a remonté ses traces et découvert que pendant des années il a mené une carrière publique aux Philippines, se faisant passer pour un grand scientifique français ayant découvert un anti-moustique miracle contre la dengue. Il multipliera les passages sur les plateaux télés, côtoiera les notables sans se cacher. Confrontée à cette nouvelle vie à l'autre bout du monde dont elle ignorait tout, la famille d'une des victimes réagira dans le reportage, tout comme le grand patron de la brigade nationale de recherche des fugitifs.

Une enquête de Louis Milano Dupont, Swanny Thiébaut et Olivier Broutin.