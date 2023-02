"C dans l'air" mardi 7 fÃ©vrier 2023 : les invitÃ©s de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 7 février 2023 à partir de 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 7 février 2023, Caroline Roux recevra le général Fanny Guinochet, éditorialiste à Franceinfo et à La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales.

Au lendemain de la présentation du texte sur la réforme des retraites à l'Assemblée, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mardi 7 février à l'appel des syndicats. Il s'agit de la 3e journée de grève contre la réforme des retraites après les 19 et 31 janvier. Les deux précédentes journées de grève et de manifestations ont réuni chaque fois plus d'un million de manifestants selon la police, et plus de deux millions selon les organisateurs.

Fanny Guinochet reviendra sur cette troisième journée de mobilisation.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Guillaume Perrier, journaliste au service international au Point, auteur du livre « Les loups aiment la brume ».

Rony Brauman, médecin et ancien président de Médecins Sans Frontières.

Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique.

Claude Guibal, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France.

Delphine Minoui (Duplex Istanbul), journaliste, correspondante à Istanbul pour Le Figaro.

Le thème de l'émission : Séismes en Turquie et en Syrie.



Plus de 5000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie après les plus violents séismes dans la région. Mais tout porte à croire que ce bilan provisoire risque d’être beaucoup plus lourd tellement les dégâts sont importants. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce sont 23 millions de personnes qui directement ou indirectement, pourraient être touchées par les différents tremblements de terre depuis lundi. L’OMS a également dit redouter des « bilans huit fois plus élevés que les nombres initiaux » tandis que les secouristes tentent dans le froid et parfois sous la neige de retrouver des survivants dans les décombres.

