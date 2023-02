"Cuisine ouverte" fÃªtera ses 2 ans avec Miss France 2023 samedi 25 fÃ©vrier sur France 3

Samedi 25 février 2023 à 20:30, le magazine "Cuisine ouverte", présenté par Mory Sacko, fêtera ses 2 ans en compagnie de Miss France 2023, Indira Ampiot.

Chefs, recettes et invités d'exception, notre chef étoilé Mory Sacko et sa "Cuisine ouverte" régalent les téléspectateurs de France 3 depuis 2 ans !

À l'occasion de cet anniversaire, notre talentueux chef reçoit Miss France 2023, Indira Ampiot, à l'hôtel Royal Evian Resort. Ensemble, ils vont concocter une recette autour de la perche en compagnie du chef étoilé Patrice Vander.

Depuis le lancement de l'émission, Mory Sacko nous fait découvrir, chaque samedi, les produits et producteurs locaux, ainsi que le patrimoine gastronomique de nos régions en installant sa Cuisine ouverte dans des lieux emblématiques sur l’ensemble du territoire.

Une centaine de chefs étoilés et des nouveaux talents de la gastronomie ont déjà répondu à l’invitation de Mory, avec tous le même désir, celui de valoriser des produits de saison et les recettes locales de nos différentes régions.

Cuisine ouverte a également accueilli une centaine d'invités, qui ont pu découvrir, apprendre et cuisiner avec Mory Sacko, notamment en réinterprétant les grands classiques de la cuisine locale et française, grâce à ses influences africaines et asiatiques.

De savoureuses recettes qui séduisent 1 200 00 téléspectateurs en moyenne chaque samedi.