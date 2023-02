"C dans l'air" mercredi 8 fÃ©vrier 2023 : les invitÃ©s de Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 8 février 2023, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 à partir de 17:30 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 8 février 2023, Caroline Roux recevra : Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique.

Un bras de fer médiatique a débuté cette semaine entre Microsoft et Google. En moins de vingt-quatre heures, deux des plus grands groupes tech au monde vont organiser des conférences de presse visant à dévoiler de nouvelles fonctionnalités nourries par les progrès de l’intelligence artificielle (IA). Le succès mondial de ChatGPT, cette intelligence artificielle polyglotte capable de générer du texte semblant écrit par un humain, est venu relancer la rivalité entre ces géants.

Gilles Babinet affirme dans une tribune pour les Échos que ChatGPT est « un défi lancé à l'Europe ». Il reviendra sur les nouvelles fonctionnalités des géants Google et Microsoft nourries par les progrès de l’intelligence artificielle.

Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Thomas Porcher, économiste, auteur de « Mon dictionnaire d’économie ».

Nathalie Mauret, journaliste politique pour le Groupe de presse régionale Ebra.

Le thème de l'émission : Superprofits.

En plein débat sur la réforme des retraites, la question des superprofits et du partage de la richesse est relancée alors que TotalEnergies vient de publier le meilleur bénéfice de son histoire. Le groupe pétrolier a en effet réalisé un bénéfice net de près de 20 milliards d’euros pour l'année 2022, soit une hausse de 28 % par rapport à 2021, une année lors de laquelle il avait déjà atteint des niveaux de rentabilité jamais atteints et l'un des meilleurs de l'histoire du CAC40 qui se porte lui-même très bien.

Les quarante entreprises du principal indice boursier français ont ainsi distribué 80,1 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2022, en dividendes ou rachats d’actions, selon la lettre financière Vernimmen.net. Dans le détail, les dividendes versés atteignent 56,5 milliards d’euros. En tête des groupes redistribuant des capitaux à leurs actionnaires on trouve TotalEnergies (13,3 milliards d’euros de rachats d’actions ou de dividendes), LVMH (7,1 milliards) et Sanofi (4,7 milliards). Viennent ensuite Stellantis, AXA, Crédit agricole et la BNP Paribas. Après déjà un bénéfice net record en 2021, la BNP Paribas a fait mieux encore en 2022, avec 10,2 milliards d’euros engrangés. Mais cette annonce réalisée mardi est venue se télescoper avec une autre, parvenue quelques heures plus tard : des sources syndicales affirment que BNP Paribas prévoit de supprimer 921 postes en France sur les 5 142 de sa filiale dédiée au crédit à la consommation, BNP Paribas Personal Finance.

