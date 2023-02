"Club Première" mercredi 8 février 2023 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 8 février 2023 à 23:00, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première un nouveau numéro de “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque mercredi soir en seconde partie de soirée sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent reçoit celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 8 février 2023, Laurent Ruquier propose une spéciale « Humoriste » et reçoit des amoureux de la culture, des premiers lecteurs et spectateurs, qui nous entrainent dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Nicole Ferroni, pour son émission "Piquantes" sur Téva.

Arnaud Tsamère, pour son spectacle "2 mariages et 1 enterrement".

Cyril Garnier, pour son spectacle "J'aurai voulu être astronaute".

Les Décaféinés, pour leur spectacle "Les Décaféinés créent un nouveau spectacle (et trouveront le titre avant la fin de l’année)".

Olivier de Benoist, pour son spectacle "Le petit dernier".

Avec également : Michèle Bernier, Antonia de Rendinger, Guillaume Bats, Sandra Colombo.