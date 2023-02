"C dans l'air" lundi 13 février 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 13 février 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce lundi 13 février 2023, Caroline Roux recevra : Gilles Keppel, directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’École normale supérieure vient de publier une tribune dans Le Figaro du 11 février intitulée : Séisme en Turquie et en Syrie, quelles conséquences géopolitiques ?

Six jours après le puissant tremblement de terre ayant coûté la vie à plus de 30 000 personnes en Turquie et en Syrie, selon un dernier bilan ce dimanche, des secouristes venus du monde entier tentent encore de retrouver des survivants. Sur place, les organisations humanitaires craignent le développement de potentielles épidémies.

Gilles Keppel reviendra reviendra sur les conséquences diplomatiques et politiques après ce séisme.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Dominique Reynié, directeur général de Fondapol, fondation pour l’innovation politique.

Neila Latrous, cheffe adjointe du service politique à France Info.

Claire Gatinois, journaliste au service politique du Monde.

Brice Teinturier, directeur général délégué de l’Institut de sondages Ipsos et enseignant délégué à Sciences-Po.

Le thème de l'émission : Reforme des retraites.



Les députés reprennent ce lundi après-midi l'examen de la réforme des retraites, sous la pression de la rue et des syndicats, qui appellent à durcir le mouvement et à mettre la "France à l'arrêt" le 7 mars si le projet n’est pas retiré par le gouvernement. D’ici là, une cinquième journée de mobilisation est prévue ce jeudi 16 février.

La bataille parlementaire se poursuit, avec aujourd’hui la question de l’emploi des salariés âgés, et une rafale d’amendements dans tous les camps.

