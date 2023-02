"Echappées Belles" dans les fermes d'Occitanie samedi 18 février 2023 sur France 5 (vidéo)

Samedi 18 février 2023 à 21:00, France 5 propose un numéro inédit du magazine "Echappées Belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène à la rencontre d'agriculteurs en région Occitanie.

Bienvenue dans les fermes de Midi Pyrénées. Les Midi Pyrénées offrent une diversité de paysages parmi lesquels ceux des départements, du Gers, du Tarn et des Hautes Pyrénées, qui semblent idéales pour l’agriculture et l’élevage. En 2010, les Midi Pyrénées représentaient la première région agricole en nombre d’exploitations.

Pour cette émission, Ismaël Khelifa nous emmène à la rencontre d’agriculteurs et éleveurs passionnés, qui redoublent d’efforts pour valoriser leur travail, souvent une vocation.

On découvre que la vie à la ferme est de plus en plus tendance. Les agriculteurs ouvrent les portes de leur structure, pour éduquer petits et grands au mieux consommer, des agriculteurs s’efforcent de trouver des solutions vertueuses pour réussir à faire vivre de leur ferme. Mais aussi des personnes qui ont fui la ville pour s’installer à la campagne et pour qui la ferme est à la fois une reconversion professionnelle et un changement de vie radical.

Qui sont ceux qui façonnent le paysage des Midi Pyrénées, et nourrissent la population ? Quelles solutions trouvent-ils pour maintenir leur activité tout en améliorant la qualité des produits qu’ils proposent ?

Les reportages diffusés :

Mes étonnantes vacances à la ferme

Les anges gardiens des paysans

Passion gros engins

La revanche des races oubliées

Lucille et les bufflonnes

Fermes du futur.

En seconde partie de soirée, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro "Echappées belles : Week-end à La Rochelle" ainsi que "Echappées belles : Le Perche, région secrète".