"Enchères mécaniques" : Ferrari Maranello / Jaguar XJ, jeudi 16 février 2023 sur RMC Découverte (vidéo)

Jeudi 16 février 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enchères mécaniques" concacré cette semaine à la Ferrari 550 Maranello et la Jaguar XJ.

Changer la distribution d’une Ferrari 550 Maranello, un train arrière de 205 GTI, passer un Range Rover Sport à l’éthanol ou encore sublimer un intérieur d’une voiture âgée de 60 ans : rien ne résistera à nos experts.

Voiture de collection telle que la Citroën DS ou voiture d’exception unique en France comme l’Alfa Roméo GT Turbo Delta, nos 3 acolytes vont devoir déployer tous leurs talents pour réussir leur mission : vendre les voitures qui leur sont confiées au meilleur prix lors des enchères organisées au Old Star Garage !

21:10 Épisode 2 Ferrari 550 Maranello / Jaguar XJ

Franck est propriétaire d'une Ferrari 550 Maranello. Une voiture d'exception qui demande beaucoup d'attention. Mais malheureusement cette supercar est entreposée depuis trop longtemps, elle ne roule plus et ne correspond plus à l'idée que l'on se fait d'une Ferrari. Philippe, Maxime et Florian vont devoir déployer tout leur talent pour redonner à cette italienne ses lettres de noblesses et en faire la star de la salle des ventes.

Sylvie a hérité de la voiture de sa maman : une Jaguar XJ de 1994. Elle doit s'en séparer à regret mais ne sait absolument pas comment s'y prendre. Elle a donc fait appel à l'équipe du magazine "Enchères mécaniques" pour réviser, rénover et vendre sa voiture dans les meilleures conditions et au meilleur prix.

À la suite de cet inédit, RMC Découverte vous proposera en rediffusion deux autres épisodes.